玩美獲阿里巴巴投資 訊連價揚重返100元

相關新聞
台積電開盤秒填息 穩坐市值王2019-09-20 02:33
台積電概念股 大盤指標2019-09-20 02:33
高價IC設計 作帳行情點火2019-09-20 02:33
證交所攜七公司 赴星馬引資2019-09-20 02:33
台積電秒填息 創還原權值後高點2019-09-20 00:43
就市論勢／水泥 、食品 、塑化 可留意2019-09-19 23:44
台積電概念股 多頭指標2019-09-19 19:33
WiFi 6時代來臨 概念股成市場新寵2019-09-19 18:40
三大法人買超台股0.53億元2019-09-19 15:38
股市短線上漲 黃金長多不變2019-09-19 15:05
買盤太激情 這檔ETF逆大盤飆漲2019-09-19 15:05
台股上攻買盤謹慎 跌破10900點關卡2019-09-19 14:53
業績轉強 廷鑫、鼎炫逆勢旺2019-09-19 14:40
市場預估Q3營收增3成 旺宏走俏2019-09-19 14:40
港股領跌、台股氣弱 法人：大盤偏多未破2019-09-19 14:40
台積挺進2奈米 IC群雄股價樂2019-09-19 14:40
美降息1碼 我利率可能13凍2019-09-19 14:36
台股高檔震盪 跌34.75點收10,8942019-09-19 13:47
外資低檔大買被動元件股 記憶體轉強南亞科創高2019-09-19 13:34
台股回測5日線 指數「萬一」前震盪2019-09-19 11:50
台股布林通道上軌挻進 蔡鎮村：夜盤布局偏多交易策略2019-09-19 11:24
台股開盤上漲18.17點 高檔震盪2019-09-19 09:45
迎「金九銀十」商機 中國消費股牛市大爆發2019-09-19 09:41
就市論勢／蘋果供應鏈 題材熱2019-09-18 23:38
四IC設計廠 本周法說釋展望2019-08-10 23:20
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)2018-07-16 15:33
書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)2018-07-16 12:48
熱門文章
WiFi 6時代來臨 概念股成市場新寵2019-09-19 18:40
買盤太激情 這檔ETF逆大盤飆漲2019-09-19 15:05
記憶體利多連發 力成、旺宏法人叫好2019-09-20 02:33
台積挺進2奈米 IC群雄股價樂2019-09-19 14:40
高價IC設計 作帳行情點火2019-09-20 02:33
台積電概念股 多頭指標2019-09-19 19:33
產業旺季加溫 法人估旺宏Q3營收季增三成2019-09-19 11:52
台積電概念股 大盤指標2019-09-20 02:33
六外資喊買大立光 大摩三年來首度翻多2019-09-20 02:33
資產誘人 南港幫股價近月攀高2019-09-19 12:43
台積電開盤秒填息 穩坐市值王2019-09-20 02:33
市場預估Q3營收增3成 旺宏走俏2019-09-19 14:40
兩外資上修聯發科目標價2019-09-20 01:27
是方強攻雲端 大豐收2019-09-19 23:48
合晶盤中股價漲逾2% 挑戰波段新高2019-09-19 10:20
三大法人買超台股0.53億元2019-09-19 15:38
矽智財股各擁題材 股價聯手大漲2019-09-19 11:43
彩晶奪車載面板大單2019-09-19 23:45
台積電開高走低台股收跌34.75點 三大法人買超0.53億2019-09-19 15:14
南僑逆勢走揚 盤中股價上漲1.6%2019-09-19 11:38
業績轉強 廷鑫、鼎炫逆勢旺2019-09-19 14:40
嘉聯益、瀚宇博 認購權證夯2019-09-19 23:23
外資看好聯發科5G布局 同步喊買且調高目標價2019-09-19 11:58
億光Mini LED 明年放量2019-09-19 23:45
美系外資三大理由看好大立光 調高評等及目標價2019-09-19 12:14
台股高檔震盪 跌34.75點收10,8942019-09-19 13:47
豆府25日上櫃 申購價105元2019-09-19 23:48
塑料漲價 台塑、國喬補2019-09-19 23:45
台股上攻買盤謹慎 跌破10900點關卡2019-09-19 14:53
安勤獲美投票機新單 添柴2019-09-19 14:36
宏捷科公布 8月自結每股純益0.33元2019-09-19 17:24
味全今年營收拚200億2019-09-19 23:45
台指期 外資減碼多單2019-09-20 03:49
就市論勢／水泥 、食品 、塑化 可留意2019-09-19 23:44
嘉泥轉型 衝刺旅宿事業2019-09-19 23:45
迎油脂旺季 南僑先預熱2019-09-19 14:40
新普營收可望季季高2019-09-19 23:48
低利率 可布局收益分配ETF2019-09-19 14:40
美降息1碼 我利率可能13凍2019-09-19 14:36
上曜台南買地 大舉推案2019-09-19 23:45
留言