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玩美獲阿里巴巴投資 訊連價揚重返100元

2019-09-20 09:55經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

訊連（5203）與中華電締結合作，旗下玩美移動獲得阿里巴巴集團投資，營運增添想像空間，激勵今日股價表現，向上跳空重返100元關卡，盤中最高一度漲至103元，漲幅超過4%。

籌碼面部分，外資近期小量出脫持股，自營商及投信尚在觀望。

中華電將利用訊連「U整合通訊」服務，打造整合企業會議、直播與通訊的平台，客戶除了中華電3,000家台商跨國企業客戶，也要導入國內市場。

訊連累計今年前八個月營收9.09億元，年減12.2%，今年為其營運谷底，明年起可望高速成長。

中華電訊連阿里巴巴集團

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