台股開盤上漲13點 漲幅0.12％

2019-09-20 09:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今日開盤上漲13點。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台股今（20）日開盤上漲13點，漲幅0.12%。

法人表示，綜合觀察，台股訊息面清淡，指數短線呈現溫和整理，月線附近逐漸往上揚昇，提供大盤回測支撐，10月份亞洲股市氣氛持穩。

法人作帳聚焦ABF 載板、PA 功率放大器、伺服器零組件等族群，不過股價短線乖離略大，宜等待回測有撐再行介入，另外，也可留意5G 手機射頻元件、AiP 天線封裝所帶來的新主流。