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台積電概念股 多頭指標

2019-09-19 19:33經濟日報 記者盧宏奇╱即時報導

台積電。報系資料照
台積電。報系資料照
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台股兵臨「萬一」近關情怯，昨（19）日在外資買盤縮減下，收跌34點，盤面各題材個股持續良性輪動，台積電（2330）傳出5奈米可望提前量產，激勵家登等相關概念股逆勢走揚，扮演多方人氣指標。

美聯準會（Fed）如預期降息1碼，但市場追高意願有限，加上台積電昨日除息2元，股價先盛後衰，權值股僅剩大立光獨自撐盤，台股終場跌34點，以10,894點收市，成交值略減至1,146億元。

由於iPhone 11本周五正式開賣，昨日市場焦點轉往大立光、臻鼎、華通等低基期蘋概股，以及矽智財、IC設計、設備股等族群，至於短線漲幅較大的銅箔基板、散熱、網通設備、功率放大器、ABF載板等主流走勢分歧。

台積電高層在台灣國際半導體展上大釋利多，除5奈米先進製程將領先競爭對手，提前量產外，並進一步挺進2奈米，激勵昨日一早瞬間填息，但因股價位處相對高檔，外資買盤縮手，終場僅勉強收平盤265元。

不過，部分台積電概念股走勢強勁，在半導體展上聯展的家登及迅得因EUV光罩盒出貨爆發成市場焦點，同步拉出長紅；矽智財股世芯-KY強攻漲停，再創今年新高，至於隸屬台積電旗下的創意，結盟鴻海開拓ASIC市場，股價再度轉強。

法人認為，台積電今年高點270元壓力能否過關，以及外資動向，將是台股攻破「萬一」關鍵，由於目前接近前波高點，量能不足無法讓各族群雨露均霑，市場資金只能快速輪動，建議逢高汰弱留強，持盈保泰。

台積電台股

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