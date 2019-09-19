WiFi 6時代來臨 概念股成市場新寵

2019-09-19 18:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 魏興中 ╱即時報導



隨著WiFi聯盟正式啟動802.11ax認證計畫，加上三星及蘋果新機iPhone 11也支援最新規格，使得WiFi 6時代正式來臨，包括智慧型手機、家用基地台等終端裝置所引發的換機商機，激勵「WiFi 6概念股」將成為市場新寵。

WiFi 6概念股主要以網通相關族群為主，今（19）日台股盤面上，如瑞昱（2379）、智易、中磊等均收漲0.9%、眾達-KY上揚1.27%、神準揚升1.86%、兆勁更大漲7.42%等，表現均相當強勢。

事實上，隨著5G時代來臨，WiFi無線通訊領域也啟動新世代更新更快的傳輸標準，特別是WiFi聯盟啟動802.11ax認證計畫後，相關大廠均已陸續參與最新的技術標準，如博通、高通、英特爾、三星等。

知名市調機構IHS Markit指出，雖已有不少大廠加入WiFi 6技術標準，但預估今年支援Wi-Fi 6的設備出貨量仍將相對有限，2020年起WiFi 6產品銷售將逐漸大放異彩；本土法人也預期，明年消費型網通設備的換機潮即將爆發。

法人表示，隨著WiFi 6換機潮將陸續浮現，本土相關廠商也摩拳擦掌準備大啖市場商機，如神準今年以來即積極布局WiFi 6企業用無線基地台及交換器產品，特別是美中貿易戰後，台灣網通廠享有資安優勢，後市可期。