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富達：Fed再降1碼 但未來降息機率渺茫

2019-09-19 18:39經濟日報 記者張瀞文╱即時報導

美國聯準會（Fed降息1碼（即0.25個百分點），與7月降息幅度相同，符合市場預期，指標利率目標區間降到1.75%~2%。

富達固定收益投資組合經理人佛斯特（Timothy Foster）指出，雖然Fed如預期降息，但Fed的「點陣圖」卻未顯示官員有一致傾向降息的共識，且透露出年底前將不再降息的訊號，投資人難免感到失望。

佛斯特說，與上周歐洲央行（ECB）所釋出的全套寬鬆措施相較，Fed所採取的降息手段顯得相當老派。在面對貨幣市場利率上漲壓力之際，Fed以往所採取的單調手法很可能將在短期內改變，特別是在Fed的市場工具逐漸失效下。

摩根多重收益型基金產品經理人陳若梅表示，Fed重申其政策觀點，並採取行動減緩經濟下檔風險，但受到經濟成長放緩、通膨低迷及政策不確定性影響，風險資產的前景充滿挑戰，建議採取靈活多元配置並鎖定高息資產投資機會。

富蘭克林投顧建議，資產組合強調均衡配置，要能兼顧防禦與成長。股票配置可留意美國、全球及新興亞洲股票型基金加碼機會，或以定期定額介入。債券則配置全球債、美元複合債券和較不受海外情勢影響的伊斯蘭債券型基金，並且留意新興國家當地貨幣債券基金的低接機會。

Fed降息債券

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