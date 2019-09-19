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第17號「塔巴」颱風生成！北台偶會降雨顯著

買盤太激情 這檔ETF逆大盤飆漲

2019-09-19 15:05經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台股今（19）日拉回，投資台股ESG概念股的元大臺灣ESG永續ETF（00850）卻離奇大漲，早盤一度飆漲3%，吸引買盤大舉搶進，終場爆出1.8萬張大量、收漲1.9%，以21.42元收市。ETF市價相對淨值的溢價也因此擴大到2.98%，投資人宜提防20日出現回檔。

據傳18日某存股達人發表元大臺灣ESG永續ETF的相關分析，可能是該ETF爆量原因，但也有法人表示，該存股達人的內容不特別精深，懷疑消息能對股價產生多少影響力，不排除是ETF廣宣本來就多、今天又走強，一般投資人未察覺溢價而積極買進。

元大臺灣ESG永續ETF從掛牌來就有許多推廣，大眾媒體、投資達人都有多篇分析，迄今ETF每天皆可達到千張以上量能，受益人僅一個月便大增到1.7萬人，在在顯示這檔ETF關注度不低。而在今日ETF偏強表現下，盤中漲幅一度高達3-4%。

大約9點30分起，有零星數張、十數張買單敲進，10點過後又有2、30張買單連續以外盤價敲進，推動ETF漲幅達到3.4%，其後賣單調節，漲幅雖收斂到1.3%，不過這情況沒持續太久，漲幅又逐漸擴大，到尾盤元大臺灣ESG永續以21.42元作收，上漲1.9%，遠比大盤跌0.3%、多出1%幅度。

ETF市價相對合理淨值的溢價也隨之擴大到3%左右，根據元大投信官網，該ETF 18日結算出的淨值為20.84元，盤中推估今日合理淨值應為20.8元，股價卻來到21.42元。

過去ETF溢價過大，隔天多會開低反應，主要是反應合理淨值，因此投資人宜提防20日出現顯著回檔。法人強調，交易前應先留意ETF折溢價，幅度不大時再做介入，避免買貴而發生「短套」。

元大臺灣ESG永續ETF今天逆大盤飆漲，溢價也明顯擴大。資料來源／券商軟體
元大臺灣ESG永續ETF今天逆大盤飆漲，溢價也明顯擴大。資料來源／券商軟體
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