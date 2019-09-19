台股高檔震盪 跌34.75點收10,894

2019-09-19 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（19）日在台積電秒內完成填息以及資金行情帶動下，早盤向前波高點進行挑戰，不過隨著指數來到高檔區，加上港股領跌，造成指數承壓不小，盤中由紅翻黑，終場下跌34.75點，收在10,894.7點，成交量1,126.63億元。

法人認為，目前在產業具基本面加持以及資金行情加分之下，對整體盤勢持正向看待，仍有望向「萬一」關卡邁進。

在今日亞股表現上，主要跌勢重心在港股，由於今年第1季香港經濟已出現負增長，預估第3季可能持續呈現負增長，因此技術上香港經濟已進入衰退階段，香港基本利率隨美國步調同樣調降一碼至2.25%，盤中港股再跌300多點。

觀察今日盤面上，儘管加權指數由紅翻黑，權值股弱勢，但櫃買指數小漲收紅。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股持續朝萬一關卡進行挑戰的大方向不變，主要原因有四項：第一，昨日Fed降息1碼接棒人行的降準、ECB的降息，資金行情外溢，由債轉股。

第二，8月外資大舉賣超台股逾1,200億元，9月開始回補，已連續買超10日，且期現貨都持偏多布局。

第三，美中貿易戰出現緩解，關稅延至10月15日，加上時逢中國11連假，內需消費有望提升。