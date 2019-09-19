台股回測5日線 指數「萬一」前震盪

2019-09-19 11:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（19）日在台積電（2330）秒內完成填息以及資金行情帶動下，像前波高點進行挑戰，不過隨指數來到高檔區加上亞股由港股領跌，造成指數承壓不小，盤中由紅翻黑。法人認為，目前在產業具基本面加持以及資金行情加分效果之下，對整體盤勢持正向看待，仍有望向「萬一」關卡邁進。

美股震盪收高，在Fed主席鮑爾釋出鴿派談話，安撫市場情緒，表示將盡早恢復資產負債表擴張，帶動整體股市由黑翻紅小幅收高，四大指數收盤漲多跌少。

在今日亞股表現上，主要跌勢重心在港股，由於今年第1季香港經濟已出現負增長，預估第3季可能持續呈現負增長，因此技術上香港經濟已進入衰退階段，香港基本利率隨美國步調同樣調降1碼至2.25%，盤中港股再跌百點，不過陸股回神，由黑翻紅；而日、韓股則為持續走揚，其中日股漲幅逾1%。

觀察今日盤面上，儘管加權指數由紅翻黑，權值股弱勢，但櫃買指數仍守在平盤之上，包含精測、合晶、經材、環球晶等持續有表現。

今日IC設計股仍然表現強勢，聯發科持續守在平盤之上，世芯-KY亮燈攻漲停，矽力-KY、立積、智原與創意等股走強。

第一金投顧董事長陳奕光指出，台股持續朝萬一關卡進行挑戰的大方向不變，主要原因有四項：第一、昨日Fed降息1碼接棒人行的降準、ECB的降息，資金行情外溢，由債轉股；第二、8月外資大舉賣超台股逾1,200億元，9月開始回補，已連續買超10日，且期現貨都持偏多布局；第三、美中貿易戰出現緩解，關稅延至10月15日，加上時逢中國11連假，內需消費有望提升。