保守派翻多！大摩升評喊買大立光目標價至4,950元

2019-09-19 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



繼天風證券重申喊買大立光（3008），摩根士丹利最新報告看好多鏡頭滲透、拉開對手差距、以及三星機種市占提升等三大利多加持，大立光將終結今年一度大跌的頹勢，重返高成長，將其評級由「中立」升至「優於大盤」，目標價從4,000元拉高到4,950元。

摩根士丹利（大摩）翻多也堪稱是最保守外資轉樂觀的代表，過去將近兩年，大摩從未給大立光比「中立」更好的評級，甚至今年初還給「劣於大盤」。現在連最悲觀的外資都改觀，大立光表現將更受期待。

大摩表示，大立光今年表現不如台股，一大因素是市場不預期iPhone 11賣得好，但目前新機開賣，最壞情況已過；隨著2020年鏡頭升級將加速擴張，大立光基本面更具成長動能。

大摩進一步列舉看好大立光的三理由，首先是新款iPhone雖可能在第4季被砍單，但手機鏡頭用更多，大立光第4季營收可望持平去年同期，不像往年淡季那麼淡。若與明年比較，今年基期低，也有利明年下半年跳更高。

其次，大摩對市場擔心大立光和競爭對手的差距縮小，內容認為，大立光技術夠強，還不需要太過擔心。以玉晶光來說，正面臨不小的產能挑戰，大摩頗懷疑玉晶光能順利切入6P鏡頭，另一家Kantatsu技術更落後多代。

第三，大摩相信大立光市占將持續提升，從感測器和手機OEM廠的藍圖來看，未來二、三年鏡頭將持續升級，大立光高階訂單勝券在握。

若撇除iPhone 11雜音，大摩指出，部分投資人也擔心華為高階機種動能，但內容認為，現在華為已成為安卓機種的領導品牌，有很強的創新力，不會對大立光形成挑戰。