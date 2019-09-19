台股布林通道上軌挻進 蔡鎮村：夜盤布局偏多交易策略

2019-09-19 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



外資本月買超集中市場820.82億元，台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村表示，在資金浪潮之下，盤中台股風險值VIX再度降低，處於中低風險區域，有助台股向上拉升。

不過，蔡鎮村表示，近兩年隱形大量套牢區仍是重要心理關卡，目前加權指數在布林通道上軌挻進，而且日K線的周、月、季均線多頭排列之下。

在無特殊利空影響時，積極交易人可以在盤後交易時段逢低布局偏多交易策略。