台股開盤上漲18.17點 高檔震盪

2019-09-19 09:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



台股今（19）日開盤漲18.17點，指數開在10,947.62點，由台積電（2330）、大立光與聯發科領軍，另外，世芯-KY亮燈攻漲停，指數呈現高檔震盪。

美股震盪收高，四大指數收盤漲多跌少。早盤由於市場觀望FOMC利率會議，四大指數均呈狹幅震盪，盤中因公布Fed官員利率點圖顯示，未來再降息空間不大，使得道瓊一度下跌達211點。所幸，隨後主席鮑威爾釋出鴿派談話，安撫市場情緒，表示將盡早恢復資產負債表擴張，帶動整體股市由黑翻紅小幅收高。

終場道瓊工業指數上漲36.28點，或 0.13%，收在27,147點；標普500指數上漲1.03 點，或0.03%，收在3,006.73點；那斯達克指數下跌8.62點，或0.10%，收在8,177.39點；費半指數上漲1.21點，或 0.07%，收在1,600.95點。

統一投顧指出，今晨美國 FOMC會議決議降息一碼，符合市場預期，貨幣寬鬆政策已成各國央行共識，有利資金行情持續；且美中貿易戰朝向正面發展，不確定因素緩解；加上電子產業旺季拉貨持續增溫，iPhone預購正向，均有利類股輪動。