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迎「金九銀十」商機 中國消費股牛市大爆發

2019-09-19 09:41經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

今年來雖然中美貿易戰持續開打，但中國消費類股「沒在怕」，中証消費服務領先指數今年以來大漲四成，台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，「金九銀十」已成為中國毎年最重要的消費旺季，隨著9、10月到來，百貨、觀光、3C賣場等開始迎接龐大消費商機，根據歷來經驗，中証消費服務領先指數在「金九銀十」上漲機率逾七成。

今年10月1日逢中國建國70周年重大慶典，官方將持續推出消費政策利多，引領消費類股牛市大爆發，中証消費指數相關基金後市展望佳。

葉宇真指出，中國消費類股後市大漲另一利基為A股權重的調升，8月24日富時羅素公布9月季度調整結果，將A股的納入因子從5%提升到15%，將自9月23日生效，從A股納入富時羅素成分股總市值來看，主要集中在食品飲料、醫藥等產業。

另外，9月8日標普道瓊指數公司宣布，將1,099支A股上市公司納入標普新興市場指數，自9月23日起生效，食品飲料亦是主要受惠類股。

葉宇真指出，依據國家統計局最新公布的數據，今年上半年中國GDP增長6.3%，其中消費對經濟增長的貢獻率超過60%，成為拉動經濟增長的第一動力。

中國政府為減緩貿易戰衝擊，持續作多內需消費產業，8月28日國務院辦公廳印發《關於加快發展流通促進商業消費的意見》，要求各部門推動優化消費環境，配合9月全面降準減輕借貸成本利多，進一步刺激消費，中國消費類股漲升行情看俏。

A股貿易戰標普

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