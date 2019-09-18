裕日車等月底前發放644億股息 助攻多頭

2019-09-18 23:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股權王台積電季季配今（19）日首發，預計配發今年第1季現金股息每股2元，總計將發放518 億元現金股息；台積電今（18）日除息前夕，在市場買盤簇擁下，股價還原權值後創歷史新高，總市值同創新猷。

台積電預計明天除息2元，隨後並在10月17日發放總計518億元的現金股息。法人看好下半年營運增溫，推升股價向上表現，今天走勢開高走高，股價盤中衝上269.5元，還原權值後創歷史新高價位。

配合國際半導體展開展，市場買盤聚焦在半導體類股，台積電扮演領頭羊，股價終場上漲2元，收267元，總市值攀升至6兆9,234億元，同創新猷。

台積電是台股季季配的「始祖」，6月24日除息8元（2018年），短短六天就完成填息，並訂定2019年第1季、第2季除息日，9月19 日配息2元，以及12月19日除息2.5元，成為台股多次配息重要指標。

台新投顧副總經理黃文清指出，台積電季季配將可吸引長線投資人買盤，看好填息表現；展望後勢，由於蘋果iPhone 11亮相後，市場看好有助供應鏈的營運，台積電除具蘋概股題材，同時也通吃非蘋陣營訂單，加上5G題材，法人看好第4季營運。

另外，目前時序也進入台股上市櫃公司股息密集發放期，在企業普遍提高現金股息發放率下，一旦資金後續回流股市，大盤反彈動能將不虞匯乏。

根據統計，明（19）日起至本月底（30日），共計有151檔個股，即將發放股息，預計總共將發放644.18億元的現金股息，顯示台股潛在的資金動能強大。

進一步觀察這些上市櫃公司預計發放的總現金股息金額，以裕日車的53.01億元最多，大聯大50.74億元、聯強33.36億元；另外，元太、台肥、臺企銀、長虹等，配息總金額都超過20 億元。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，台股已進入現金股息的密集發放期，現金配息一旦回到投資人手中，往往也將成為新一波台股動能，只要產業景氣面成長尚未反轉衰退，台股仍有機會持續上攻。