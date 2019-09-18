華映董事會決議 向法院聲請破產

2019-09-18 20:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



大同（2371）晚間8時30分赴證交所召開重大訊息說明會，由財務長黃世昌宣布子公司華映董事會重大決議，黃世昌表示，華映經董事會決議，撤回重整抗告，將向法院聲請破產。

華映董事會今天通過，重整申請再抗告，由法院處理，由於緊急處分已期滿，不得再延長，多數債權人聲請強制執行，桃園地方法院將華映機器、設備、廠房查封，後續將遭法院拍賣，公司資產不足抵償負債，因此，華映董事會決議將向法院聲請破產。