小摩喊買力成 目標價105元

2019-09-18 20:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



繼瑞信證券升評喊進記憶體封測廠力成（6239）後，摩根大通最新報告也看好力成受惠新封裝需求，毛利率將顯著改善，推估其今、明年每股純益（EPS）可達6元、9元，首次評等給予「優於大盤」，目標價105元。

摩根大通指出，力成過去被視為記憶體指標，但近年業務調整下，獲利能力逐漸脫鉤，包括力成擴大邏輯IC業務、降低記憶體封測比重，基本面更貼近半導體需求變化，以及未來高階封裝需求將帶來可觀動能等，三大跡象顯示不應再單以記憶體來解讀力成真正的潛力。

摩根大通進一步說明，3D NAND堆疊層數將大幅增加，目前堆疊數約48-64層，2020年進階到96層，將成為力成後續毛利率高成長的首要推力。

其次，伺服器用DRAM斷電保護（PLP）功能將快速滲透，及DDR5記憶體可望深入應用到行動DDR（mobile-LPDDR）等消費性電子產品，也為力成增添額外的動能。

就邏輯產品業務，摩根大通認為，力成併購超豐後，可望在高階封測技術展現更多效益。整體力成主力產品均展現優於同業的成長性，未來新品挹注，將刺激毛利率加速擴張。