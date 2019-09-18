外資連續買超股 領軍衝

2019-09-18 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



【記者周克威／台北報導】歐洲央行（ECB）宣布降息並再重啟QE，市場預期今（19）日凌晨美聯準會（Fed）同步跟進預期心理加深，帶動外資進一步回流迄今連十買，使連續多日買超的新光金（2888）、新興、和碩等個股，為台股再次上攻11,000點聚焦點。

群益投顧指出，繼上周ECB宣布降息後，本周除了Fed將召開利率會議，包括日本、英國、台灣、巴西、泰國、印尼等全球重要央行也將召開利率會議。市場預期，日本、英國、台灣央行將不會跟進Fed與ECB降息步調，仍維持利率不變；但市場也預期，巴西央行將於9月會議降息2碼，印尼、泰國央行則將再降息1碼。

台新投顧協理范婉瑜指出，沙國油田遭到無人機攻擊後，根據最新Fed Watch顯示，降息1碼機率從上周的94.6%驟降至65.8%，顯示油價上漲將帶動物價上漲，降低市場對聯準會降息預期，只不過短期因素雖左右市場降息預期，但Fed後續貨幣政策在美國總統川普近幾個月施加壓力中，有望與全球央行寬鬆政策同步，也成為本波外資連十買、資金回流台股的重要因素。

在個股方面，隨美中貿易戰出現和緩訊號，旺季效應逐漸主導業績成長力道後，外資不僅自9月4日以來連十買台股、金額合計已達853億元，對一些個股連續買超逾20個交易日。

根據統計，在外資迄今逾連十買且期間買超逾1,000張，同時累計前八月營收年成長個股，包括新興、力麒、大國鋼、益登、宏全、順達等15檔。

新光金方面，今年在債券資本利得挹注下，市場預估稅後淨利182億元，年成長87%，EPS為1.5元；其中由於新壽加碼高殖利率個股，且擴大國外固定收益配置，加上負債成本持續下降，今年避險前經常性利差可望維持正數。

和碩方面，第2季毛利率、營益率雙雙優於市場預估，主要來自蘋果在第2季季底前進行大動作拉貨，也因此毛利跟著走揚。

富邦金方面，淨值明顯回升，加上銀行本業重拾動能，雖金融市場依舊震盪，可能影響人壽表現，不過目前評價已相對偏低，因此投資風險降低。