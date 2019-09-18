雙美經營權之爭白熱化 公司派全面迎擊

2019-09-18 18:00 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



雙美生技（4728）9月18日董事會，市場派董事及監察人仍持續杯葛缺席，為依循公司治理與公司正常營運管理，依規定程序召開董事會議，並順利通過原定子公司監控作業辦法等治理議案，以期公司營運之正規化，落實公司治理。

雙美表示，鑑於北京享贊國際貿易有限公司現任執行董事、總經理在經營過程中，屢屢利用此職位配合市場派，杯葛抵制公司營運管理之執行策略，已損及公司權益。為維護公司治理，避免損及營運發展，已於董事會決議林泉源先生不再擔任子公司北京享贊國際貿易有限公司及東莞雙美生物科技有限公司執行董事與總經理之職位，並改由邵翔先生自本日決議起擔任子公司北京享贊國際貿易有限公司及東莞雙美生物科技有限公司執行董事及總經理職位。

據公司內部知情人士表示，蔡董事長對於林泉源總經理經營一直予以肯定與支持，面對林泉源總經理糾集外部市場派，仍不計前嫌希望能共同為公司發展而努力，未料其個人罔顧公司利益，不僅不配合公司治理，更配合外部市場派董事及監察人杯葛抵制公司營運管理之執行策略，已損及公司權益，考量到公司營運順暢及利益，經營者不得不立即進行調整，以降低公司損失。

據內部表示，新任邵翔現任上海海尚光学有限公司董事長乙職，在大陸擁有行銷業務能力及深厚地緣人脈，足堪擔任此職位，帶領雙美邁向新里程。

隨著雙美經營權之爭白熱化，公司在未能取得市場派共同為公司利益一起打拼的善意回應後，經營團隊考量到要避免公司營運陷於空轉及維持公司運作效能，故仍持續進行營運布局之策略調整，調整相關營運結構，以避免損及公司及股東利益。