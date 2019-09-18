安克生醫：上半年營收較去年成長30%

2019-09-18 18:00 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



美吾華集團旗下安克生醫(4188)是唯一擁有AI深度學習專利技術的生技公司，公司定位結合人工智慧(AI)與臨床診斷技術，研發全球首創智慧醫療影像創新醫材。安克生醫總經理李伊俐表示，公司上半年營收較去年成長30%，營業損失縮減58%，今年8月更再獲大陸代理商100萬美金，現持續進行國際臨床試驗合作，讓公司產品更具價值，同時有助未來國際業務推廣。

安克生醫在全球專利布局完整，已取得43項專利，涵蓋歐、美、日、中及台灣等主要行銷策略發展區域，擁有6項全球首創研發產品，共獲得4項美國FDA與歐盟CE Mark上市許可。

安克生醫近期收穫豐富，安克甲狀偵 (AmCAD-UT)除在中國大陸通過河北&山東物價局審批，順利進入當地指標醫院，更於今年8月收到100萬美金的預收貨款；今年也已完成巴西、西班牙經銷合約簽訂，同時與英國、美國醫師進行臨床合作，提升產品國際認同。

此外，安克甲狀偵透過AI深度學習模組，開發出自動圈選甲狀腺結節功能，有助減少醫師工作時間、優化工作流程，國內外醫師給予正面反饋。

安克生醫旗下另一重量級產品安克呼止偵 (AmCAD-UO)，能在清醒狀態下，10分鐘完成中重度呼吸中止症的篩檢，榮獲2019 Bio Taiwan產業創新獎，其軟體也年初順利取得FDA 510(k)認證。

安克呼止偵透過與超音波硬體的整合，將於今年第4季在國內開始銷售，並於明年展開國際推廣，其擁有的創新檢測方式，包括新增3D影像視覺功能，受到國內外醫師廣大迴響，更獲台大、長庚等數名國內重量級醫師，今年第3季起，陸續在歐洲睡眠研究學會、日本睡眠學會等國際知名醫學會上，進行相關發表。

國內業務方面，李伊俐總經理指出，目前全國安裝使用甲狀偵的醫療院所已達20餘家，現階段將持續以健檢和基層醫療院所為業務主要目標，努力推廣、增加使用率，同時積極培養KOL，與扮演提供臨床第二意見角色。

李伊俐總經理強調，國際展業方面，為讓公司產品更具價值，同時強化未來國際業務推廣，公司持續投注資源在國際臨床合作，安克甲狀偵和安克呼止偵各自和多家國外醫療院所進行合作，同時積極參加全球各相關的醫療展與學術展，包括9月初的澳洲WFUMB、10月美國ATA、11月德國MEDICA、12月美國RSNA，積極進行產品推廣，以及尋找策略合作夥伴。