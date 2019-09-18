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外資買超179.43億 最愛這10檔

2019-09-18 17:57經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股攻上10,900點之上以10,929.45點作收，上漲54.95點，三大法人買超132.3億元，外資買超179.43億元，投信及自營商都是賣超；以外資買超前十大個股來看，台積電居買超個股冠軍，另外，金融股則有5檔進入前十大買超個股中。

台股今（18）日開高震盪，由雙王台積電、大立光領軍，盤中一度拉升至10,971.54點，但終場則以10,929.45點作收，上漲54.95點，成交量1,284.17億元，漲幅0.51%。

三大法人買超132.3億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超179.43億元，投信賣超1.65億元，自營商賣超（合計）45.47億元，其中自營商（自行買賣）賣超22.75億元，自營商（避險）賣超22.72億元。

外資持續買超，合計已連續10個交易日買超，今日買超前十大依序是台積電、中信金、新光金、元大台灣50、群創、緯創、台新金、玉山金、合庫金、京元電；其中中信金買超張數達23,408張。

台積電居今日外資買超個股冠軍，單日買超26,751張，累計外資已連續買超台積電5個交易日，合計買超54,680張，今日收在267元，創還原權值新高價，上漲2元，漲幅0.75%，市值6兆9,234.16億元，單日市值增加518.6億元。

統計今日外資賣超前十大個股依序是元大S&P原油正2、旺宏、燿華、台光電、英業達、景碩、泰鼎-KY、鴻海、台表科等；鴻海遭賣超2,293張，為連續第2天賣超，但投信買超73張，自營商賣超3,023張，合計三大法人賣超5,243張。

鴻海今日股價開高走低，終場收在74.4元，下跌0.2元，跌幅0.26%，市值再減少27.72億元，降至1兆314億元。

台積電外資

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