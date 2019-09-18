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外資狂買台積電26,751張 市值激增518億

2019-09-18 17:13經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台股今(18)日由雙王領軍上攻，權王台積電(2330)收在267元，上漲2元，股價寫下還原權值後新高，將蓄勢挑戰歷史最高價269元，外資買超26,751張，高居個股買超冠軍，單日市值激增518.6億元，再度朝7兆元邁進；股王大立光收在4,210元，大漲230元，市值增加308.43億元；蘋概三王中僅鴻海獨憔悴，收在74.4元，下跌0.2元。

台股今日以10,929.45點作收，上漲54.95點，三大法人買超132.3億元，其中外資買超179.43億元；台積電8月合併營收1,061.18億元，創單月歷史新高，累計前8月合併營收6,505.78億元，法人推估，9月營收可能將呈現下滑，但第3季營收有機會再戰新高，表現優於財測，全年合併營收連續2年站穩兆元以上。

蘋果iPhone11亮相，市場看好有助供應鏈的營運，台積電除具蘋概股題材，同時也通吃非蘋陣營訂單，加上5G題材，法人看好第4季營運，基本面佳吸引外資買超，且推升台積電股價表現。

台積電為強勢指標，早盤開高後一度衝達269.5元，但受最後一盤大單敲出的影響，終場以267元作收，上漲2元，漲幅0.75%，創還原權值新高價，外資買超達26,751張，累計已連續5個交易日買超，市值增達6兆9,234.16億元。

大立光也是強漲攻勢，郭明錤點名為智慧手機相關投資首選，早盤跳空開高站上4,000元之上，以4,020元開出，一度拉升至4,240元，終場收4,210元，上漲230元，漲幅5.77%。

大立光8 月營收64.76億元，月增19%，年增18%，創下新高，9 月營收可望再攻高，根據天風國際證券分析師郭明錤的預測推算，大立光第4季營收上看174億元，創歷史新高；大立光上半年稅後純益 116.04 億元，每股純益 86.51 元。

郭明錤重申，大立光是2019年~2020年智慧型手機領先投資目標，在蘋果iPhone11上市下，通吃蘋果及非蘋訂單的大立光也吸引資金進駐；統計外資今日買超大立光689張，連續兩天買超，股價寫下8月以來的波段高點，單日市值增加308.43億元，推升市值衝達5,645.61億元。

鴻海是蘋概三王中今日表現最弱的一檔，終場收在74.4元，下跌0.2元，跌幅0.26%，市值再減少27.72億元，降至1兆314億元；外資今日持續賣超2,293張，連續第2天賣超，但投信買超73張，自營商賣超3,023張，合計三大法人賣超5,243張。

台積電營收

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