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郭台銘曾找趙少康操盤 傳趙開出兩條件難倒郭

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高價生技股來電 精華、大江領軍上攻

2019-09-18 12:25經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

生技股被視為不論藍、綠兩黨誰勝選，皆是受惠的主力族群，激勵高價生技股成為盤面吸金重鎮，生技股前三高價個股今（18）日全面上揚，生技股王精華（1565）盤中來到439元，漲幅逾4%，生技股后大江股價早盤即衝高到310.5元，漲幅逾9%。

第三高價的麗豐-KY盤中股價也來到216元，漲幅逾7%。另包括康聯-KY、保瑞等高價生技股股價亦大漲表態，帶動上市生技股指數盤中上漲逾1%。

大江受8月營收不振影響，為本波高價生技股跌幅最深的標的，今日展開反彈行情，強勢軋空。法人表示，中國政府對保健食品產業整肅氣氛尚存，在客戶拉貨動能較疲下，大江第3季營收展望持平，不過，10月開始為保健食品傳統旺季，大江可望回到逐月成長的態勢。

就中長線而言，市場仍看好大江啟動新廠與擴增營運據點，帶來的動能。法人表示，看好大江興建S12，主要為自動倉儲、飲品、液態包，以及S15萃取線、益生菌線、飲料線與粉包，另外，美國廠未來產能江以微脂體液態包為主。在營業據點方面，第4季可望新增荷蘭分公司，就近服務歐洲客戶，明年來自歐美客戶成長仍可期。

麗豐-KY旗下的克麗緹娜截至8月底全球總加盟店已達到4,831家，其中在大陸地區就達到4,489家，公司表示，消費者對於美容的合理性需求是較不受總體經濟趨緩所影響，因此公司仍持續進行拓增加盟店的招商活動，預計9月起將前進雲南昆明、山西太原等地區召開招商會，同時強化既有店與新增加盟店經營成效的計畫，期望在接下來的換季保養需求、民生消費旺季帶動下，挹注今年整體營運再創高峰，且對於逐季成長的態勢仍保持樂觀。

生技股大江

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