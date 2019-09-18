台積電明除息2元 外資連四買股價挑戰前高

2019-09-18 12:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台積電。報系資料照 分享 facebook 台積電（2330）繼除息8元之後，預計明日將除息2元，法人看好下半年營運，推升股價表現，今（18）開高走高，一度衝上269元，挑戰前波高點，成為推升台股大盤衝關站上10,900點關卡的重要功臣。

台積電8月合併營收1,061.18億元，創單月歷史新高，月增25.2%年增16.5%，累計前8月合併營收6,505.78億元，年增0.6%，法人推算，以7、8月營收合計達1,908.76億元來看，若以先前的財測預估來推估，9月營收可能將呈現下滑，但第3季營收有機會再戰新高，表現優於財測，全年合併營收連續二年站穩兆元以上。

台積電預估第3季財測合併營收91~92億美元，以新台幣31元兌1美元計算，新台幣營收約2,821~2,852億元，季增17.05~18.34%；第3季毛利率46~48%，季增3~5個百分點；第3季營益率35~37%，季增3.3~5.3個百分點。

蘋果iPhone 11亮相，市場看好有助供應鏈的營運，台積電除具蘋概股題材，同時也通吃非蘋陣營訂單，加上5G題材，法人看好第4季營運，在7奈米產能持續滿載下，預估營收季增超過一成，今年台積電營收可維持成長，連續二年站穩在兆元以上。

台積電預計明日將再除息2元現金股利，今日以267元開高，一度拉升至269元，挑戰前波收盤歷史新高價，創6月24日除息8元以來的波段高價，盤中維持漲勢，漲幅1.13%；除息前外資連續四個交易日買超，昨日買超9,470張。