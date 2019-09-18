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郭台銘曾找趙少康操盤 傳趙開出兩條件難倒郭

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亞系外資看郭台銘棄選 重申鴻海買進評等

2019-09-18 11:42經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘。 歐新社
鴻海創辦人郭台銘。 歐新社
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鴻海（2317）集團創辦人郭台銘宣布不參選總統，鴻家軍股價受到連動，亞系外資最新報告表示，郭台銘仍擔任鴻海董事，預期仍將參與長期發展策略的決策，在新團隊到位，且蘋果iPhone 11系列上市，有助鴻海營運，重申買進評等，目標價維持105元。

亞系外資指出，從郭台銘在4月開始參與國民黨總統初選以來，造成鴻海股價波動，在宣布不參加2020總統大選連署後，後續對股價的影響將有限，加上鴻海新團隊已經到位，預期後續將回歸基本面的表現。

亞系外資表示，郭台銘持有鴻海9.65%，為最大股東，且擔任董事，仍將參加董事會，預期相關的長期發展策略仍會參與；另外，隨著iPhone 11上市，鴻海下半年將可受惠。

亞系外資指出，蘋果一次推出 iPhone 11系列3款新機，且祭出價格調降等策略，預估今年iPhone出貨量達1.85億支；亞系外資表示，雖然iPhone 11外型設計改變有限，但EMS廠學習曲線將縮短，加上提前在8月拉貨減少每月產量波動，將有利EMS廠獲利表現。

在iPhone 11旺季效應下，亞系外資看好鴻海下半年營運將受惠，重申買進評等，目標價維持105元。鴻海今（18）日以74.7元小紅開出，盤中翻黑，一度下滑到74.1元，盤中跌幅0.26%。

鴻海iPhoneiPhone 11蘋果國民黨

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