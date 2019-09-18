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外資持股衝近三個月高點 和鑫早盤股價帶量走揚

2019-09-18 09:32經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

和鑫（3049）自9月初開始，重新獲得外資挹注，截至17日，外資持股比例回到11%，為近三個月高點，替其股價增添支撐，今（18）日在台股大盤開紅激勵下，帶量走揚，盤中最高一度漲至14.95元。

受惠中國大陸OLED面板產能開出、三星轉單效益帶動，和鑫營運升溫，8月營收4.38億元，年增達90.9%，寫下今年單月營收新高；累計前八個月營收29.17億元，年增41.7%。

和鑫四條生產線維持滿載，日前公告取得謙商旅股權，今年5月開始認列營收，法人預期，和鑫全年業績有望優於去年。

營收和鑫

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