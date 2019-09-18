台股開盤上漲12點 漲幅0.12%

2019-09-18 09:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



台股今（18）日開盤上漲12點，漲幅0.12%。

法人表示，目前大盤已經進入了前兩波套牢地區，獲利以及解套雙重賣壓須持續消化。

由於籌碼不太穩定，成交值也沒有持續放大，多空都有必要重新整理，持股可先逢高汰弱留強，操作則切忌追高殺低。