親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

受虐如何愉悅？從四個角度看BDSM的心理狀態

透露口風？柯文哲今早突問妻：要登記參選，有無1500萬？

加強控管壽險？金管會祭債券ETF、目標到期基金限募令

2019-09-17 20:36經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

金管會今（17）日重罰南山人壽，對投信公司和壽險業密切互動的債券ETF及目標到期債券基金，也下重手祭出「限募令」。多家投信證實，今日接獲投信投顧公會轉發的限制募集公告，表示即日起，債券ETF或目標到期債券基金不得「連發三檔」。

公告指出，自108年9月16日起，投信業者不得連續募集債券ETF及目標到期債券基金。所謂「不得連續」係指「前兩檔」分別募集發行債券ETF及目標到期債券基金，之後募集發行之基金類型不得為前兩檔之類型。

公告接著舉例，例如：A投信前檔（第1檔）基金為債券ETF，前檔（第2檔）為目標到期債券基金，則本檔（第3檔）募集發行類型不得再送債券ETF或目標到期債券基金。

公告另補充，目前已在金管會審理中或已向投信投顧公會送件者，將於下一檔基金起適用措施。投信業者表示，從規定來看，債券ETF和目標到期債券基金應被視為同一類，規定等於最多連募兩檔後，第三檔就不能再募集債券ETF或目標到期債券基金。

業者指出，先前並未聽聞相關規範，收到公會轉發通知，頗為驚訝；特別是兩類基金都和壽險密切關聯，今天又傳出金管會重罰南山人壽，不排除是主管機關要加大控管壽險。而過去對特定基金祭出「限募令」，並不常見。

債券ETF和目標到期債券基金在台問市都有兩年多，不少投信均募集多檔產品，因此業界判斷，對產品線已經充裕的公司影響應不大，但晚進投信或還有意加發產品公司，影響深遠。近期業界也傳出，有某投信申請加募目標到期債券基金，被主管機關擋下。

另方面，金管會已要求壽險投資債券ETF必須分散，並擴及所有ETF，10月將對所有產品進行受益人分散的首次檢視；部分壽險為達到要求，希望晚進投信增發產品來分散投資，若投信募集速度被迫放緩，也可能影響壽險分散投資進度。

行情示意圖。報系資料照
行情示意圖。報系資料照
分享

債券ETF壽險業

相關新聞

油價飆漲歐美股收黑 台股恐高檔震盪

2019-09-17 08:50

郭台銘不選總統 兩岸三地鴻家軍湧現失望性賣壓

2019-09-17 12:26

華航 連續四年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股

2019-09-17 12:48

郭台銘不選總統 鴻海收跌1.4%、市值縮水194億元

2019-09-17 14:45

各挾題材 鈺齊、威宏、鼎炫抬頭

2019-09-17 14:34

外資唱旺南亞科 記憶體族樂

2019-09-17 14:34

法人關愛被動元件 智寶、凱美神氣

2019-09-17 14:34

筆電急單拉貨忙 IC設計喝補湯

2019-09-17 14:34

郭董不選了 韓國瑜概念股亢奮

2019-09-17 14:34

三王疲弱壓抑指數 台股下跌23點收10,874

2019-09-17 13:52

外資上調南亞科目標價 帶動記憶體股走勢

2019-09-17 11:38

裕隆城住宅區開發案傳喊停 裕隆盤中股價重挫5%

2019-09-17 11:12

夆典售地3.5億Q4入帳 9月來股價急漲

2019-09-17 11:04

郭董不選了！華園帶頭 韓國瑜概念股慶功

2019-09-17 10:55

威剛早盤股價漲逾1% 站上所有短中長期均線

2019-09-17 10:45

鈞興-KY每股70元掛牌上市 早盤大漲27.1%

2019-09-17 10:04

外資相挺 GIS-KY早盤逆勢上攻

2019-09-17 09:55

地緣風險升溫、美股下跌 台股開高翻黑

2019-09-17 09:41

郭台銘不參選總統 鴻海早盤股價走低

2019-09-17 09:19

雙項殊榮 元大金入選道瓊世界及新興市場永續指數

2019-09-17 08:11

元大權民模擬賽 1.7萬人練功

2019-09-16 23:39

台股五特色 抓得住外資

2019-09-16 23:36

科技股旺季到 領軍攻堅

2019-09-16 23:36

油價飆 元石油正2大漲

2019-09-16 23:36

就市論勢／網通、內需消費 帶勁

2019-09-16 23:34

外資八天買超621億元

2019-09-16 23:33

外資投資台股 重返2,000億美元大關

2019-09-16 23:32

台積19日除息...外資鉅額成交16億 創9月來最多筆鉅額紀錄

2019-09-16 22:08

油價飆漲 法人喊買這些受惠股

2019-09-16 20:40

道瓊永續指數成分股 元大金控首度入選

2019-09-16 20:04

台股再創反彈新高 投信、集團作帳行情啟動

2019-09-16 17:35

土洋對作 台塑四寶單日市值激增1,036億

2019-09-16 17:28

就市論勢／蘋概、伺服器 分批布局

2019-09-11 23:37

就市論勢／IC設計、5G 可留意

2019-09-10 23:31

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

旺季需求＋客戶拉貨 國巨、華新科 獲利跳升

2019-09-16 23:30

台積19日除息...外資鉅額成交16億 創9月來最多筆鉅額紀錄

2019-09-16 22:08

存股族必看！快跟壽險大咖投資類債券股票

2019-09-17 10:30

外資投資台股 重返2,000億美元大關

2019-09-16 23:32

郭台銘不參選總統 鴻海早盤股價走低

2019-09-17 09:19

郭台銘不選總統 兩岸三地鴻家軍湧現失望性賣壓

2019-09-17 12:26

處分群創股 仁寶損失1,500萬

2019-09-16 23:31

油價帶動 台塑化市值衝兆元

2019-09-17 01:30

面板雙虎揪伴 攻Mini LED

2019-09-16 23:31

大飲董事會通過新編財報 下市危機可望解除

2019-09-17 17:04

台股高檔震盪 後市唯量是問

2019-09-17 18:52

科技股旺季到 領軍攻堅

2019-09-16 23:36

裕隆城住宅區傳暫緩 拖累裕隆股價下探20元關卡

2019-09-17 12:31

台股五特色 抓得住外資

2019-09-16 23:36

郭台銘不選總統 鴻海收跌1.4%、市值縮水194億元

2019-09-17 14:45

筆電急單拉貨忙 IC設計喝補湯

2019-09-17 14:34

油價飆 元石油正2大漲

2019-09-16 23:36

榮剛訂單 排到明年中

2019-09-16 23:33

失望性賣壓衝擊鴻家軍 這幾檔逆勢上漲

2019-09-17 15:55

外資八天買超621億元

2019-09-16 23:33

台積將除息 外資鉅額交易火熱

2019-09-16 21:52

瞄準5G應用 國巨、華新科將推新品搶市

2019-09-16 23:30

油價飆漲歐美股收黑 台股恐高檔震盪

2019-09-17 08:50

宇隆、鈞興 17日上市

2019-09-16 23:36

郭董不選了 韓國瑜概念股亢奮

2019-09-17 14:34

旭富 開發新原料藥

2019-09-16 23:34

外資連11買！南亞科帶量上漲 華邦電、旺宏齊揚

2019-09-17 11:33

三王疲弱壓抑指數 台股下跌23點收10,874

2019-09-17 13:52

加強控管壽險？金管會祭債券ETF、目標到期基金限募令

2019-09-17 20:36

塑化股一日行情？法人全面調升台塑四寶評等

2019-09-17 15:36

新盛力今掛牌上櫃 開盤大漲逾九成

2019-09-17 09:16

復盛接單旺 Q4營運喊衝

2019-09-16 23:33

達興材 前八月每股盈餘4.8元

2019-09-16 23:33

法人關愛被動元件 智寶、凱美神氣

2019-09-17 14:34

貿聯攻高速傳輸 報佳音

2019-09-16 23:32

宏佳騰新電動機車 10月交貨

2019-09-16 23:33

外資上調南亞科目標價 帶動記憶體股走勢

2019-09-17 11:38

東陽 8月獲利大增45%

2019-09-16 23:33

原相傳統旺季到 遊戲機、TWS加持營運回溫

2019-09-17 11:09

可成除息 外資大買

2019-09-16 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top