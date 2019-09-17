加強控管壽險？金管會祭債券ETF、目標到期基金限募令

2019-09-17 20:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



金管會今（17）日重罰南山人壽，對投信公司和壽險業密切互動的債券ETF及目標到期債券基金，也下重手祭出「限募令」。多家投信證實，今日接獲投信投顧公會轉發的限制募集公告，表示即日起，債券ETF或目標到期債券基金不得「連發三檔」。

公告指出，自108年9月16日起，投信業者不得連續募集債券ETF及目標到期債券基金。所謂「不得連續」係指「前兩檔」分別募集發行債券ETF及目標到期債券基金，之後募集發行之基金類型不得為前兩檔之類型。

公告接著舉例，例如：A投信前檔（第1檔）基金為債券ETF，前檔（第2檔）為目標到期債券基金，則本檔（第3檔）募集發行類型不得再送債券ETF或目標到期債券基金。

公告另補充，目前已在金管會審理中或已向投信投顧公會送件者，將於下一檔基金起適用措施。投信業者表示，從規定來看，債券ETF和目標到期債券基金應被視為同一類，規定等於最多連募兩檔後，第三檔就不能再募集債券ETF或目標到期債券基金。

業者指出，先前並未聽聞相關規範，收到公會轉發通知，頗為驚訝；特別是兩類基金都和壽險密切關聯，今天又傳出金管會重罰南山人壽，不排除是主管機關要加大控管壽險。而過去對特定基金祭出「限募令」，並不常見。

債券ETF和目標到期債券基金在台問市都有兩年多，不少投信均募集多檔產品，因此業界判斷，對產品線已經充裕的公司影響應不大，但晚進投信或還有意加發產品公司，影響深遠。近期業界也傳出，有某投信申請加募目標到期債券基金，被主管機關擋下。