台股高檔震盪 後市唯量是問

2019-09-17 18:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（17）日在亞洲股市出現回檔，加上美股費半指數跌幅較大的拖累下，指數小幅開高後、出現回檔整理的走勢，盤中雖然創反彈新高，但在獲利回吐下，指數由紅翻黑，終場加權指數下跌23點，收在10,874點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，就資金面來看，本周Fed利率會議降息機率仍高，因此，市場資金行情預期仍可以延續，並且就新台幣走勢來看，今日新台幣持續升破31元大關，也意味外資對於台股仍偏向正向，另外季底投信、集團作帳行情仍可以期待，主導大盤反彈的外資近期在現貨市場持續回補，期貨多單維持高檔。

就均線架構來看，目前短、中、長期均線維持多頭排列，今日指數拉回仍守穩在5日線之上，因此，近期大盤整體而言預期仍可以維持高檔震盪走勢。

只不過，雖盤勢有機會維持高檔甚至持續走高，但近期反彈整體量能無法明顯補量，加上近期二個高點11,097與10,994點二個高點下降壓力區，也接近目前的位置，後續量能若不足，預期大盤將無法有效克服此下降趨勢反壓，另外，近期亞洲股市出現回檔整理，費城半導體指數也出現創高拉回，加上從日線的技術指標目前位在超買區，因此，短多恐有機會出現整理，建議逢低承接不追高。