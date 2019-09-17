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瑞智觀音廠自動化壓縮機產線亮相 爭取訂單

2019-09-17 18:52經濟日報 記者張義宮╱即時報導

瑞智精密（4532）19日迎接30周年慶，將舉行二天慶祝活動，邀請全球買主、供應鏈、銀行等海內外客戶約400人齊聚，特別是瑞智觀音廠自動化壓縮機產線亮相，以外銷美國市場為主，爭取買主擴大下單，挹注第4季業績。

瑞智是全球第第四大壓縮機大廠。瑞智副董事長劉金錫表示，18日將有100多位的客戶到觀音廠參觀，包括Goodman、海爾、TCL、海信等等知名大廠。

他指出，現今觀音廠月產量約達7至8萬台，尚未達滿載規模，原本規劃兩班制生產，但在人力尚有不足的地方，將逐步增加產業，達到年產能200萬台的規模。

劉金錫強調，美國課徵大陸生產的壓縮機外銷關稅達25%，針對美國客戶的需求，瑞智轉為台灣生產，利用台北港出貨，降低雙方的成本。此次觀音廠採取自動化產線，可以節省人力多達三成，今後將作為大陸青島、九江及惠州三座工廠的示範線。

瑞智1至8月累計壓縮機銷售1220.7萬台，年減5.5%；合併營收140億元，年減9.7%。進入年度的工廠設備檢修，8月營收、出貨量較上月均下降，對比去年同期也下降，主因連續兩個冷年空調行業快速成長，下游空調的庫存仍高，且隨著第第3季淡季來臨，在市場需求不足的情況下，產銷量均較往年減少。

9月19日是瑞智創業30而立的大日子，慶祝活動由瑞智董事長陳盛沺主持，包括邀請買主參觀觀音廠全自動生產線，並進行啟用儀式，爭取客戶下單；並有技術研討會、30周年感恩答謝晚會在圓山大飯店盛大舉行等。

瑞智精密

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