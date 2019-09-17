台股10,900點關前震盪 首選低本益、業績佳族群

2019-09-17 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台股今（17）日高檔整理，指數在10,900點關前震盪，證券專家預期，現階段大盤量縮收黑，待盤勢回穩後，資金仍有機會重新回流，漢唐（2404）、冠德、美律等低本益比、業績佳的個股，將扮演多頭先鋒部隊。

台股17日早盤越過10,900關卡區後拉回，終場指數下跌23點，以10,874點收盤，成交值1,145億元，較前一交易日萎縮；分析師指出，台股雖然量縮下跌，但整體線型架構有利多方表現

台新投顧副總黃文清表示，亞股包括上證、恆生、深圳、日本及韓國股市，普遍承線弱勢且下跌，台股開盤越過10,900關卡後拉回，但從技術線型來看，大盤仍維持在各均線上，雖然指數下跌，但成交量萎縮，顯然是市場資金不願追高。

就資金面來看，聯準會利率會議降息機會仍大，預期資金行情仍可以延續；就新台幣走勢來看，外資對於台股仍偏正向，而距第3季季底只剩下兩周，以目前指數維持在相對高檔來看，投信、集團作帳行情仍可期待。。

整體而言，現階段選股策略將回歸財報、業績表現，著眼中長線操作的法人與投資人，可開始精挑細選新標的，首選低本益比、業績佳族群，逢低撿便宜進場布局、搶做年底績效。

根據統計，當前本益比15倍以下，且近期股價抗震、今年前八月營收年增逾一成的個股，計有13檔，分布在生技、營建、金融等傳產族群，及儀器設備工程、光電、PCB等電子股。

若就本益比來看，多數處於偏低水準，潤泰新、GIS-KY、美律等，均低於11倍；另外，瑞儀、京城銀、台表科、漢唐、致伸、冠德、燿華、旭富等，本益比也都在14倍以下。

進一步分析前八月營收表現，以漢唐、冠德、美律、台表科等年增三成以上，最為耀眼；其他累計營收年增逾一成五的個股，還包括旭富、瑞儀、致伸、GIS-KY、燿華等。

兆豐國際投顧董事長李秀利表示，目前台股盤面上無論電子、金融或傳產等各族群，在台股回檔修正後，籌碼可望同步沉澱，本益比也將同步自高檔區滑落，預期法人將開始對績優個股進行回補。

一旦台股反攻行情再度啟動，法人勢必會啟動新一波的回補攻勢，市場行情也有機會再度反攻；不過，盤面上一些先前漲幅較大個股，後續還是要留意獲利回吐賣壓出現。