塑化股一日行情？法人全面調升台塑四寶評等

2019-09-17 15:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊，帶動國內塑化族群周一股價大漲，惟僅一日行情，今（17）日多數個股翻黑。不過法人認為沙國的原油產量影響太大，恢復需要時間，預估第4季油價易漲難跌，「台塑四寶」目前股價處於低位，未來仍有反彈空間。

法人分析，沙國此次遭到攻擊的的阿布蓋格（Abqaiq）是全球最大的煉油廠之一，沙國宣布減產570萬桶原油，相當於全球供應量的5%，為油市史上最大的減產事件，雖然沙國已表示會盡快恢復生產，但因為產油量影響太大，市場預期至少需要數周時間才能恢復，這將支撐第4季油價易漲難跌。

從去年第4季開始，油價和下游的塑化原料行情受到貿易戰影響，一直處於弱勢，此次事件扭轉油價向上的預期心理，將激勵下游客戶追價意願，可能帶領相關類股展開一波行情。

國內以「台塑四寶」為首的塑化族群，與油價的連動性大；而且目前台塑四寶股價處在低檔，增添接下來的彈升空間。本土投信昨天一口氣將台塑、南亞、台化、台塑化等四家公司的投資評等全部從中立調升至「買進」。

另一國內投顧也認為，阿布蓋格負責處理沙國各地生產的原油，平均每日處理量高達700萬桶，相當於全球8%的日產量，相關事件將支撐油價，塑化類股跟著受到激勵，由於即將進入旺季，預期塑化族群股價有機會從谷底回升，建議逢低偏多操作。