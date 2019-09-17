公司治理當道 台股投資更Smart

2019-09-17 15:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



企業永續投資風潮在全球興起，不僅愈來愈多國際投資機構，除了財務指標，也開始重視企業ESG（Environmental、Social、Governance）等評比面向，而近年來此股風潮也流向台灣市場，永續經營與公司治理等投資理念，已被媒體廣為報導且逐漸受到台灣投資人重視，成為台股投資新顯學。

富邦公司治理（00692）ETF經理人溫芳儀指出，觀察「臺灣公司治理100指數」2015年發布以來表現，由於其成分股比傳統市值型指數更加重視財務指標篩選，長期報酬率有機會較高、波動度卻較低，非常適合作為資產配置核心部位。

溫芳儀表示，臺灣公司治理100指數成分股篩選不僅必須通過公司治理評鑑，也必須透過流動性、及財務指標來評量，尤其在財務指標上，同時透過每股淨值、稅後淨利以及營收成長率等三項篩選因子，更有助於確保企業長期獲利與競爭優勢，是值得投資人值得長期關注與追蹤的標的指數。

截至今年8月底，近一年、兩年臺灣公司治理100指數總報酬（含息）報酬率為-0.20%、10.4%；指數波動度方面，臺灣公司治理100指數近一年的年化波動度約為14.86%，溫芳儀認為，多了公司治理評鑑及財務指標把關，是更Smart的台股投資選擇。

溫芳儀指出，既然要長期投資，基金費用率就顯得相對重要，畢竟在長期複利效果下，只要能省點成本就能提高報酬率，根據投信投顧公會公布資料進行統計，自2018年至2019年7月止，富邦公司治理ETF平均年費用率僅0.31%，在主被動台股基金約159檔產品中最低，也遠低於全部基金平均年費用率2.67%。

元大投信表示，預期元大臺灣ESG永續ETF基金推出後，可望將再度啟動第二波資金移轉，從市值型轉換到理念型認同，成為台股不可忽視的新主流。根據全球永續投資聯盟（GSIA）統計，截至2018年底，全球相關永續投資金額超過50兆美元，其中又以整合ESG因子選股規模成長最為快速。