台股拉回 權證市場多空對峙

2019-09-17 15:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股今（17）日以平高盤開出後，受大型電子股走勢疲弱拖累，其中，鴻海（2317）創辦人郭台銘宣布不參選2020年總統大選、鴻海集團表現弱勢，終場指數下跌23點、以10,874點做收；隨現貨市場回跌，權證市場也見多空對決跡象，其中，連結建榮的建榮康和92購01為最熱門的權證。

台股10,900點得而復失，塑化股激情僅維持一天，電子資金占比重回七成，擔綱市場主流，資金輪動到PCB、PA、DRAM等族群，新台幣午盤維持升值，外資是否持續進場，將攸關後市表現。

權證市場方面，隨現貨市場回測下檔支撐，權證市場出現多空對決跡象中，整體市場量能略增為27.61億元，占大盤比重為1.89%。

從市場多空角度觀察，今日整體市場認購權證成交金額為23.61億元，認售權證成交金額為4億元，認購權證成交金額占總成交金額85.52%；認購、認售比值為5.9倍，顯示市場投資人仍相對偏多。

而從市場前十大成交金額的認購、認售權證，與其所連結的標的來看，其中認購排名第一的是連結建榮的建榮康和92購01，成交金額為809萬元；認售排名第一的是連結雙鴻的雙鴻永豐92售02，成交金額為650萬元。

值得注意的是，受國際股市震盪影響，認售金額有略為增溫跡象，但整體市場在聯準會可望如預期降息、資金面仍是股市最大靠山下，逢低仍見進場布局跡象，但短線上，需留意中小型股的籌碼動向，若出現投信等法人調節跡象時，宜逢高逐步獲利出場。