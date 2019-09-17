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郭台銘不選 徐巧芯點名「三功臣」

郭台銘不選總統 鴻海收跌1.4%、市值縮水194億元

2019-09-17 14:45經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

郭台銘宣布不參選2020年總統，鴻海（2317）今（17）日股價開低走低，終場以74.6元作收，下跌1.4元，跌幅1.84%，成交量43,659張，市值則是縮水194.08億元。

郭台銘今日上午透過臉書影片進一步說明不參選的考量，他表示，參選初衷是希望能夠利用累積40年的經驗與人脈，還有一顆熱誠的心，為中華民國拚經濟，為二千三百萬同胞拚未來。

郭台銘提到，惡質的選舉風氣民粹盛行，因為個人私利與派系利益，階級鬥爭撕裂台灣，他不願參與，也不忍心見到支持者受到霸凌，中華民國是我們的大家所愛，唯有回歸理性，務實負責任，才能為下一代找到未來。郭台銘強調，「我是永遠的中華民國派，在台灣需要郭台銘的時候，郭台銘永遠都在」。

鴻海第2季淨利170.54億元，季減14%，年增21.8%，每股純益（EPS）1.23元，較去年同期優，第2季毛利率5.3%，營益率1.34%，淨利率1.47%；累計上半年淨利368.79億元，年增10.8%，每股純益為2.66元。

鴻海8月合併營收3988.15億元，創歷史同期新高，累計前8月營收3兆137億元，創歷年同期新高；法人看好第3季營收上看1.4兆元，有機會挑戰歷史同期新高。

相較於上周郭台銘宣布退出國民黨時，鴻海股價上漲的情況，今日卻是開低走低的表現，早盤以74.9元開低，一度下滑至74.5元，終場收在74.6元，下跌1.4元，市值則仍守在兆元之上達1兆341.78億元。

鴻海

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