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郭台銘不選總統 兩岸三地鴻家軍湧現失望性賣壓

2019-09-17 12:26經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

鴻海（2317）集團創辦人郭台銘16日深夜宣布不選總統，今（17）日兩岸三地鴻家...
鴻海（2317）集團創辦人郭台銘16日深夜宣布不選總統，今（17）日兩岸三地鴻家軍出現失望性賣壓，鴻海盤中下跌近2%，在中國大陸A股上市的工業富聯（FII） 也跟著下挫，而在香港掛牌的富智康，開盤更一度暴跌超過二成。圖／路透社
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鴻海（2317）集團創辦人郭台銘16日深夜宣布不選總統，今（17）日兩岸三地鴻家軍出現失望性賣壓，鴻海盤中下跌近2%，在中國大陸A股上市的工業富聯（FII） 也跟著下挫，而在香港掛牌的富智康，開盤更一度暴跌超過二成。

郭台銘宣布不競逐2020總統大選，讓先前押寶參選行情的投資人，今日市場湧現失望性賣壓，集團龍頭鴻海今日帶頭下殺，盤中下跌近2%，在大陸的工業富聯跌幅近3%，香港上市的富智康開盤則大跌逾兩成。

值得留意的是，相對於近期台股鴻家軍對於郭董參選消息波動較小，在陸港股掛牌的鴻家軍近期反應則較大，上周四在傳出郭台銘可望參選的消息時，工業富聯曾飆上漲停，富智康集團漲幅也超過19%。

不過，隨著郭董確定不選2020年總統，鴻海股價也可望回歸基本面，法人預估，跟著iPhone新機上市，帶動第三季營運成長，第四季登上全年高峰。

蘋果新品發表會推出包含6.5吋螢幕的iPhone 11 Pro Max、5.8吋螢幕的iPhone 11 Pro及配備6.1吋Liquid Retina顯示器的iPhone 11。

鴻海身為iPhone最大代工廠，今年主要生產兩款OLED機種，分別為iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，目前，鴻海製造大本營中國大陸河南鄭州廠上個月已加速趕工，本月開始陸續出貨。

法人預估，蘋果本月開始對相關代工廠啟動拉貨，鴻海9月業績將出現明顯增溫，拉貨動能可望一路延續到第4季。但因12月開始美國政府針對中國輸美產品啟動15%加稅，是否影響終端市場買氣，讓iPhone動能延續到2020年首季仍需觀察。

目前，市場大多預期今年新iPhone下半年備貨量將超過7千萬。其中LCD版、OLED款機種出貨量各佔約一半。根據研調機構TrendForce預估，2019年全球智慧型手機生產數量約13.86 億支，年衰退4.9%。2019 年 iPhone 生產數量約1.85 億支，年衰退14%。

iPhone 11 Pro MaxiPhone鴻海

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