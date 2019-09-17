外資上調南亞科目標價 帶動記憶體股走勢

2019-09-17 11:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



記憶體產業自7月以來明顯回穩，近日外資法人出具最新報告指出，記憶體的庫存去化與價格修正已進行一段期間，明年景氣可望好轉，並點名看好南亞科（2408）營運未來將隨產業周期回升，並上調目標價至100元，外資調升目標價動作也激勵今日記憶體股明顯走強。

歐系外資法人出具報告，針對南亞科營運表示，該公司未來營運將隨產業周期回升而受到帶動，再加上智慧型手機、資料中心需求上揚帶動，該歐系外資估南亞科2020至2021年營收將逐步反映，並上調南亞科目標價至100元。

由於南亞科股價近期約在80元上下，受此消息激勵，今日盤中股價一度上漲約6%，盤中高點來到83元，寫下今年以來股價新高，同時，也帶動記憶體相關個股走勢，包括旺宏、華邦電，今日盤中漲幅也約在2%至4%水準。

外資法人表示，由於三星和海力士產能降低，消費需求遭貿易戰打壓，預測今年DRAM供給將成長13~14%，需求則將增加10~12%，持續供過於求，不過受到5G手機和資料中心的需求仍將維持成長的帶動，預料明年將是DRAM成長的一年，該外資預估，明年DRAM的需求可望大增15%、超越供給的12%，促使DRAM的供需再度呈現吃緊狀態。

該外資也表示，南亞科是台灣純度最高的DRAM廠，預估南亞科明年出貨有比今年大幅成長23%的機會，足以抵銷DRAM跌價，營收和毛利率也可望成長12%、達到38%。

外資法人對南亞科今、明年每股稅後純益（EPS）的預測為4元、4.8元，2021年7.8元，看好南亞科的低評價創造高殖利率，將對國際投資人帶來吸引力。