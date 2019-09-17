裕隆城住宅區開發案傳喊停 裕隆盤中股價重挫5%

2019-09-17 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



裕隆集團人事變動後，最新傳出來將暫緩原本預計第3季就要推出的裕隆城住宅區的開發計畫已經喊停，集團要重新評估後再進行開發計畫，裕隆（2201）今（17）日股價受影響開低走低，最低來到20.25元，跌幅達5%，寫下今年五月以來的新低。

裕隆城住宅區開發案暫緩，裕隆今日股價也出現賣盤，台股專家認為，裕隆股價開低走低是很正常，因為房地產的銷售是裕隆可以預期的潛在獲利，這個部分暫緩，會影響到投資人對於裕隆未來獲利的想像空間，所以股價也受到衝擊跟著走低。

裕隆集團今日指出，考量經濟景氣變化大，工程難度超過預期，裕隆選擇先改變新店裕隆城的土地開發案計畫，內部還在進行各種可能性的評估。

嚴凱泰在2006年就喊出裕隆城計畫，為了給裕隆舊廠新生命，還重金力邀請普立茲克獎女建築大師Zaha Hadid（札哈˙哈蒂）團隊操刀設計，獨特的外觀立面也讓市場驚豔，卻因計畫不斷改變而延後10多年，也成為嚴凱泰生前未竟之業。

基地總面積超過1.4萬坪的裕隆城開發案，原本就是市場關心議題，裕隆城土地開發也是新店少見大型開發案，園區就有近7,300坪「綠湖生態公園」，已砸下近2億元，預計仿紐約中央公園實踐宜居、生態城市。

今年法說會裕隆對外說明開發進度，商業區樓地板面積約6.6萬坪，B1至7樓為商場未來會引進誠品旗艦店、威秀影城等進駐購物中心。至於住宅區已取得建築執照規劃8-40樓，這個部分將再度評估要如何推動。