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夆典售地3.5億Q4入帳 9月來股價急漲

2019-09-17 11:04經濟日報 記者戴慧瑀╱即時報導

夆典（3052）8月處分新北市板橋區湳雅夜市一帶土地，共計20筆地號及地上物，處分利益3.5億元，預計第4季入帳。夆典9月來股價急漲，漲幅超過一成，今（17）日盤中股價上漲超過1%，成交量破千張。

夆典8月出售超過2,400坪板橋土地給新美齊、中石化合資子公司，未來進行都更，朝小坪數住宅案規劃發展。

當時指出，該交易款項除償還銀行貸款外，還將做為公司營運資金使用。截至今年第2季為止，夆典連續六季獲利呈現衰退，今年上半年每股稅後純益（EPS）虧損0.2元，但較去年同期虧損0.34元減少。

湳雅夜市都更

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