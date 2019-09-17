鈞興-KY蜜行情甜滋滋 盤中漲27%最高來到89元

2019-09-17 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



鈞興-KY（4571）專業生產客製化中小模數齒輪、齒輪箱及精密五金件，今（17）日以70元上市掛牌，成為國內今年第一家海外申請上市的機電業者；今日蜜行情甜滋滋，盤中最高來到89元，漲幅達27%。

宇隆科技（2233）今日正式上櫃轉上市，所屬類股將由電機機械類股轉換為汽車工業類股，今日股價則沒有特殊表現，在平盤附近波動。

鈞興-KY早期以生產工業用縫紉機領域齒輪起家，認為專業度很有競爭實力，由客戶變成主要投資者，鈞興-KY今年上半年營收8.02億元、稅後淨利1.16億元，每股稅後純益（EPS） 2.77元，持續呈現成長的趨勢。

鈞興主要的客戶包括美國知名的廠商MWK、SBD；德國知名廠商，HLT、MTB；日本知名廠商MKT等，汽車產業中國上市公司JS、TH、SR等。2010年是鈞興技術突破的重要里程碑，產品已經包含，工業用縫紉機、汽車傳動、遊艇舷外機、醫療器械，粉末治金齒輪閉回路設計。今年下半年又比上半年好，全年營收成長率約在5%-10%以上。法人推估，全年的EPS可望上看5元。