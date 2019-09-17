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外資相挺 GIS-KY早盤逆勢上攻

2019-09-17 09:55經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

觸控面板廠GIS-KY業成（6456）自9月上旬起，重獲外資挹注，截至16日，持股比例回升到44%之上，近期連兩買，替其股價增添支撐，今（17）日無懼台股大盤開低，GIS-KY股價逆勢上攻，早盤最高一度漲至108.5元，朝收復月線邁進。

業成受惠客戶提前拉貨，8月合併營收109.47億元，月增9.5%，年增23.97%，寫下今年單月營收高點；累計前八個月合併營收737.1億元，年增18.3%。

市場預期，業成今年出貨高峰將落在8月、9月，第3季為營運高點，但第4季表現恐不如第3季，下半年營運成長動能不如往年。

營收觸控面板

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