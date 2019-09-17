地緣風險升溫、美股下跌 台股開高翻黑

2019-09-17 09:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



沙國油廠遭襲，地緣風險升溫，美股下跌142點，亞洲主要股市今（17）日表現則漲跌互見，台股以10,908.85點小漲開出後，在權值股表現多為疲弱下翻黑走跌，失守10,900點大關。

國際股市表現方面，美股昨日開低走低，四大指數收盤全數下跌。由於沙烏地阿拉伯石油設施上周末遭襲擊，推升國際原油飆漲超過10%，中東地緣政治緊張情勢升高，雖然推升能源股強勢上揚，但卻重創航空與消費類股，科技股FAANG亦跌多漲少，拖累道瓊指數結束連漲8日態勢。

終場道瓊工業指數下跌142.7點或0.52%，收在27,076點；標普500指數下跌9.42點或0.31%，收在2,997.96點；那斯達克指數下跌23.17點或0.28%，收在8,153.54點；費半指數下跌11.1點或0.69%，收在1,594.48點。

籌碼面部分，觀察昨日三大法人合計買超台股74.7億元。其中外資買超88.9億元，投信買超5.3億元，自營商賣超19.5億元。資券變化方面，融資增0.62億元，融資餘額為1,318億元，融券增3.23萬張，融券餘額為65.8萬張。外資台指期部位，多單加碼8,726口，淨多單部位59,609口。

對於整體盤勢表現，統一投顧認為，美中貿易戰緩和，互釋善意，雙方十月初恢復談判，市場氣氛偏多；且中國降準、美國降息，市場資金面寬鬆，加上中國營造金九銀十行情，電子產業又進入旺季，均有利盤面多方表態。

目前台股突破季線後、沿5日線向上盤堅，指數仍有高點可期，建議偏多操作擇優布局，以5G概念股、PCB、網通、IC 測試及汽車零組件等族群為投資首選。