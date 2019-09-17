郭台銘不參選總統 鴻海開盤後跌逾1%

2019-09-17 09:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ╱即時報導



鴻海（2317）創辦人郭台銘確定不會去中選會登記參選2020年總統，鴻海今（17）日股價開盤後跌逾1%，稍遇反壓。