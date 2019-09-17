郭台銘不選2020年總統 鴻海開盤股價挫低1.45%

2019-09-17 09:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



鴻海（2317）今（17）日開盤股價74.9元，下跌1.1元，跌幅約1.45%，一度又下挫到74.7元低點，隨後有買盤進場拉抬，股價在75元關卡拉鋸，多頭力圖守住5日均線，開盤10分鐘的量能已接近萬張。

鴻海創辦人郭台銘宣布，不參與連署競選2020年總統，今早立即成為投資人關注焦點。

9月以來，鴻海股價在73.6~76.4元起伏，近期股價沿著5日均線整理。