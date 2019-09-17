雙項殊榮 元大金入選道瓊世界及新興市場永續指數

2019-09-17 08:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



2019年道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Index, DJSI)成份股名單揭曉，元大金控（2885）同時入選「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成份股兩項殊榮，在「綜合性金融服務」產業類別中，是台灣唯一獲選的金融業，排名全球前10強，元大金控在推動E (環境)、S(社會)、G(公司治理)各項永續經營表現，已名列全球標竿企業。

道瓊永續指數每年從全球數千家企業中，挑選各產業在永續性上表現最好的前10%公司，並追蹤全球大型企業在經濟、環境與社會面向上的績效表現，為國際大型專業投資機構列為投資考量的重要依據。元大金控經營績效獲國際肯定，前8月的稅後淨利已達160億元，EPS站上1.37元，獲利穩坐全體16家金控前6大，整體外資持股比重已逾40%，股價率先在金融類股中完成填息，股價創下近8年新高。

道瓊永續指數於1999年推出，是全球第一個企業永續評比指標，也是全球最具公信力的永續評比之一。元大金控在「綜合性金融服務」產業類別評比中，獲得全球前10強的佳績，於「公司治理」、「社會參與」與「環境永續」評分項目表現傑出，在關注優化顧客管理與隱私保護、導入氣候變遷相關財務揭露（TCFD）的架構與內涵、簽署科學基礎減碳目標(SBT)作為公司減碳目標、人權議題與金融包容性等方面獲得高分肯定。

為與國際趨勢接軌，元大金控成立隸屬董事會層級的「永續經營委員會」，下設「誠信經營推動中心」及「企業社會責任推動中心」，積極落實公司治理。今年元大金控已獲國內外多項肯定，包括4度入選「台灣永續指數」成份股；獲選第五屆上市櫃公司治理評鑑排名前5%企業；連續3年獲選「富時社會責任新興市場指數 (FTSE4Good Emerging Index)」成份股；企業社會責任報告書連續第5年通過英國標準協會(BSI)的認證；榮獲國際知名的<財資雜誌>（TheAsset）頒發亞洲企業最佳公司治理、企業社會責任及投資人關係白金獎。

今年入選道瓊永續指數成份股，主要是元大金控在多項永續經營有具體實踐，其中，金控暨子公司全台316個據點，已全數通過ISO 14064-1溫室氣體盤查，成為查驗覆蓋率100%的金控公司；配合推行符合國際標準的能源管理系統，擬訂節能目標及實施計畫，全面提高能源使用效率，且獲得英國標準協會頒發ISO50001認證；推動綠色採購，連續7年獲行政院環保署表揚；重視員工照護，元大金控榮獲1111人力銀行「幸福企業服務業大賞」並與多家子公司獲衛生福利部頒發「健康職場認證」；積極社會參與，去年舉辦公益活動達692場，全台參與受惠者近20萬人次，公益平台志工投入時數突破14,500小時。