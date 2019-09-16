親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

震撼彈 呂秀蓮明天登記參選總統

三星再拍廣告嗆蘋果！指iPhone 11缺了這功能輸Note 10

台積將除息 外資鉅額交易火熱

2019-09-16 21:52經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

台積電19日將除息2元，外資看好行情下，今（16）日擴大買超台積電1.3萬張，鉅額交易並湧現八筆配對交易、合計成交16.7億元，連兩天創下9月來最多筆的鉅額交易紀錄。法人指出，國際氣氛好轉伴隨新台幣強升，熱錢行情促使外資更有動機參與台積電除息。

外資法人表示，台積電此次僅除息2元，第4季業績將比第3季好，加上熱錢攻勢來襲，股價上漲機會大，三因素不僅推動外資參與除息、也押寶快速填息。目前外資持有台積電77%.52股權，預估除息可領到402億元現金。

看好填息行情，外資連三天加碼台積電，其中自12日開始，外資也積極借道鉅額交易買賣，總計當天台積電有八筆鉅額交易、共成交33.5億元，昨從盤中到盤後又有八筆鉅額交易對敲，合計成交16.7億元；此前9月以來，台積電單日鉅額交易筆數都低於五筆。

證交所統計，借道鉅額交易對敲台積電籌碼，清一色是外資券商客戶，12日包括瑞士信貸配對四筆交易、台灣匯立配對兩筆、摩根大通和上海匯豐證券各一筆，共成交12,775張；昨日則以台灣匯立五筆最多，其次瑞信有兩筆，上海匯豐一筆，總成交6,340張。

上述四家外資也普遍買超台積電，如瑞信證券加計盤中和盤後交易，12日及16日各買超2.8萬張、6.4萬張；摩根大通近二日也買超達1.9萬張、3.8萬張；台灣匯立12日雖賣超6,734張、但昨大買8,448張；而上海匯豐連續賣超、合計5,333張，相對買超券商並不多。

大型投顧分析，國際投資人透過鉅額交易敲單，通常不是急著吸收籌碼，就是希望交易到合理價格，而台積電短線走強，應是買方態度較強。

由於外資大量買進，昨日台積電的外資持股比也跳升到77.52%，較8月中的77.11%低點明顯拉高。今年外資持股台積電高峰是5月3日、持股比曾達到78.39%，當時外資庫存2,030萬張；昨日則約2,010萬張，仍有加碼空間。

台積電外資
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

道瓊永續指數成分股 元大金控首度入選

2019-09-16 20:04

台股再創反彈新高 投信、集團作帳行情啟動

2019-09-16 17:35

土洋對作 台塑四寶單日市值激增1,036億

2019-09-16 17:28

塑化領軍衝關台股收漲70.58點 三大法人買超74.78億

2019-09-16 15:18

曾子章看好欣興營運 持股增至破萬張

2019-09-16 14:58

塑化類股飆漲 台股進逼10900點

2019-09-16 14:51

油田受損牽動油價 台塑：短線會現搶貨潮

2019-09-16 14:45

節後戰 「萬一」 外資兵團點名17檔

2019-09-16 14:35

台股高檔震 下有撐

2019-09-16 14:35

宣德股價 創十年來新高

2019-09-16 14:35

塑化踩油門 載著原油ETF衝

2019-09-16 14:35

油價「漲」聲起 塑膠類股表現出色

2019-09-16 14:35

瑞信喊買 南亞科目標價100元

2019-09-16 14:33

股匯雙漲 台股上漲70.58點收10,898

2019-09-16 14:02

宇隆、鈞興將上市 法人先喊買

2019-09-16 12:26

沙國油田遇襲 台塑四寶股價噴

2019-09-16 12:19

油價漲聲響起 台塑化攻上漲停

2019-09-16 09:45

當沖搶籌碼！ 石油ETF、台塑四寶爆量噴漲

2019-09-16 09:31

台股開盤小跌4.86點 塑化族群吸金

2019-09-16 09:30

台股五利多 資金動能強

2019-09-15 23:56

Q4亮點產業股／玉山金 獲利佳

2019-09-15 23:08

Q4亮點產業股／新光、元大金 法人挺

2019-09-15 23:08

Q4亮點產業股／晶電、億光 商機暢旺

2019-09-15 23:08

Q4亮點產業股／上銀、亞德客 前景俏

2019-09-15 23:08

Q4亮點產業股 市場追棒

2019-09-15 23:08

就市論勢／半導體、蘋概、IC設計 聚焦

2019-09-15 22:33

梁彥平專欄／布局財報成長股 靜待秋收

2019-09-15 22:29

集保林修銘 任ACG副主席

2019-09-15 22:28

房貸利多 三金控受惠大

2019-09-15 22:28

一周盤前解析／伺服器、5G概念 聚光

2019-09-15 22:28

投顧：中秋過後 向上變盤機率高

2019-09-15 22:28

就市論勢／蘋概、伺服器 分批布局

2019-09-11 23:37

就市論勢／IC設計、5G 可留意

2019-09-10 23:31

四IC設計廠 本周法說釋展望

2019-08-10 23:20

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48
看更多

熱門文章

台股五利多 資金動能強

2019-09-15 23:56

Q4亮點產業股 市場追棒

2019-09-15 23:08

Q4亮點產業股／玉山金 獲利佳

2019-09-15 23:08

Q4亮點產業股／晶電、億光 商機暢旺

2019-09-15 23:08

沙國油田遇襲 台塑四寶股價噴

2019-09-16 12:19

當沖搶籌碼！ 石油ETF、台塑四寶爆量噴漲

2019-09-16 09:31

油價飆漲 法人喊買這些受惠股

2019-09-16 20:40

郭台銘連2月未增持鴻海股票 鴻海早盤小跌

2019-09-16 09:43

台股再創反彈新高 投信、集團作帳行情啟動

2019-09-16 17:35

曾子章看好欣興營運 持股增至破萬張

2019-09-16 14:58

Q4亮點產業股／上銀、亞德客 前景俏

2019-09-15 23:08

Q4亮點產業股／新光、元大金 法人挺

2019-09-15 23:08

無人機五大類概念股 三大法人近期買超這檔最多

2019-09-16 12:47

油價漲聲響起 台塑化攻上漲停

2019-09-16 09:45

瑞信喊買 南亞科目標價100元

2019-09-16 14:33

股匯雙漲 台股上漲70.58點收10,898

2019-09-16 14:02

土洋對作 台塑四寶單日市值激增1,036億

2019-09-16 17:28

蘋果光加持 宣德股價創十年新高

2019-09-16 11:47

郭台銘連2個月未加碼鴻海股票 仍是最大股東

2019-09-16 11:46

聯發科產品結構改善 下半年毛利率揚升

2019-09-16 09:31

宇隆、鈞興將上市 法人先喊買

2019-09-16 12:26

塑化類股飆漲 台股進逼10900點

2019-09-16 14:51

台塑集團股價大漲 南電子以母貴攻上波段高

2019-09-16 12:17

節後戰 「萬一」 外資兵團點名17檔

2019-09-16 14:35

遠東新、得力 齊刷波段高

2019-09-16 14:35

可成跨大步 邁向填息路

2019-09-16 14:35

週三除息 世紀鋼股價早盤漲逾4%

2019-09-16 09:42

友達入選道瓊永續指數成分股 連10年榮膺

2019-09-16 17:28

油價飆漲 台塑化領軍台塑四寶、塑化股強漲

2019-09-16 09:55

晶碩10月7日掛牌上市 承銷價暫定152元

2019-09-16 11:35

塑化領軍衝關台股收漲70.58點 三大法人買超74.78億

2019-09-16 15:18

庫藏股奏效 外資上週買超前2名友達群創

2019-09-16 17:25

台股開盤小跌4.86點 塑化族群吸金

2019-09-16 09:30

外資買盤加持 聯電股價緩步走升

2019-09-16 10:46

茶飲股拼多角化經營 六角、雅茗-KY出招

2019-09-16 12:26

道瓊永續指數成分股 元大金控首度入選

2019-09-16 20:04

宣德股價 創十年來新高

2019-09-16 14:35

東陽8月獲利 年增45%

2019-09-16 12:21

大股東撐腰＋新客戶效益 鈺緯股價反彈

2019-09-16 10:47

本業轉型效益 邑昇今年營運可望創新高

2019-09-16 14:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top