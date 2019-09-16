台積將除息 外資鉅額交易火熱

2019-09-16 21:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



台積電19日將除息2元，外資看好行情下，今（16）日擴大買超台積電1.3萬張，鉅額交易並湧現八筆配對交易、合計成交16.7億元，連兩天創下9月來最多筆的鉅額交易紀錄。法人指出，國際氣氛好轉伴隨新台幣強升，熱錢行情促使外資更有動機參與台積電除息。

外資法人表示，台積電此次僅除息2元，第4季業績將比第3季好，加上熱錢攻勢來襲，股價上漲機會大，三因素不僅推動外資參與除息、也押寶快速填息。目前外資持有台積電77%.52股權，預估除息可領到402億元現金。

看好填息行情，外資連三天加碼台積電，其中自12日開始，外資也積極借道鉅額交易買賣，總計當天台積電有八筆鉅額交易、共成交33.5億元，昨從盤中到盤後又有八筆鉅額交易對敲，合計成交16.7億元；此前9月以來，台積電單日鉅額交易筆數都低於五筆。

證交所統計，借道鉅額交易對敲台積電籌碼，清一色是外資券商客戶，12日包括瑞士信貸配對四筆交易、台灣匯立配對兩筆、摩根大通和上海匯豐證券各一筆，共成交12,775張；昨日則以台灣匯立五筆最多，其次瑞信有兩筆，上海匯豐一筆，總成交6,340張。

上述四家外資也普遍買超台積電，如瑞信證券加計盤中和盤後交易，12日及16日各買超2.8萬張、6.4萬張；摩根大通近二日也買超達1.9萬張、3.8萬張；台灣匯立12日雖賣超6,734張、但昨大買8,448張；而上海匯豐連續賣超、合計5,333張，相對買超券商並不多。

大型投顧分析，國際投資人透過鉅額交易敲單，通常不是急著吸收籌碼，就是希望交易到合理價格，而台積電短線走強，應是買方態度較強。

由於外資大量買進，昨日台積電的外資持股比也跳升到77.52%，較8月中的77.11%低點明顯拉高。今年外資持股台積電高峰是5月3日、持股比曾達到78.39%，當時外資庫存2,030萬張；昨日則約2,010萬張，仍有加碼空間。