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和進股票17日起預收款券 每十分鐘撮合一次

2019-09-16 18:58經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

櫃買中心表示，和進電子股份有限公司（3191）股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊，暨處置作業要點第四條第一項第一款經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自9月17日起10個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每10分鐘撮合一次。

另依櫃買中心業務規則第12條規定，各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。但違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心電子股證券商
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