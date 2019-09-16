台股再創反彈新高 投信、集團作帳行情啟動

2019-09-16 17:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



台股開高震盪走高，終場加權指數上漲70點，收在10,898點，指數再創反彈新高。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台股今（16）日在國際股市表現仍佳，指數建構在整體全球資金相對寬鬆下，行情開高震盪走高，終場加權指數上漲70點，收在10,898點，指數再創反彈新高。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，就技術分析來看，目前大盤、電子、金融四大指數中，日KD指標全部於呈現交叉往上的走勢，5日RSI指標也站回50之上的多方區，目前只有櫃買市場KD指標仍未出現黃金交叉，不過RSI仍維持偏多，整體來看四大類股短線趨勢仍為多方掌控，不過由於大盤、金融等指標逐漸來到超賣區，短線雖然仍有高點可期待，但高檔震盪機會將大增。

至於從周線來看，四大指數周KD指標上周KD指標仍偏向強勢，RSI指標也回到50 的多方區，周線盤勢偏向多方，其中電子類股指標相對高檔；在月線上，多方趨勢仍未改變且未過熱，因此，若就技術指標來看，目前短、中、長期趨勢仍對多方有利，不過短線指標略嫌偏高，指數恐有震盪機會，若能維持在短期均線之上，操作可偏多。

就資金面來看，雖然Fed利率會議降息機率由前一周的90%下滑至80%，但預期下調0.25%機率仍高，顯示聯準會降息機會仍大，因此，市場資金行情預期仍可以延續，並且就新台幣走勢來看，升破31元大關，也意味外資對於台股仍偏向正向，另外，截至第3季季底只剩下二周，以目前指數維持在相對高檔來看，投信、集團作帳行情仍可以期待，5日線未跌破之前，可偏多操作。