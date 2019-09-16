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索羅門內閣會決議與台灣斷交 外交部18:30開記者會

日月光楠梓廠傳凶殺案 保全刺殺主管致死

土洋對作 台塑四寶單日市值激增1,036億

2019-09-16 17:28經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台塑四寶股價齊漲，尤以台塑化(6505)漲勢最強，圖為台塑四寶舉行業績說明會。記...
台塑四寶股價齊漲，尤以台塑化(6505)漲勢最強，圖為台塑四寶舉行業績說明會。記者曾吉松／攝影
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油價飆漲，推升今(16)日台塑四寶股價齊漲，尤以台塑化(6505)漲勢最強，但是統計三大法人買賣超發現，卻是呈現土洋對作的情況，除了南亞獲得外資買超之外，台塑化、台塑、台化則遭外資賣超，不過，投信卻是買超台塑四寶，單日市值也在股價上漲下，合計激增1,036.79億元。

沙烏地阿拉伯石油設施遭攻擊，預估將影響全球原油供應5%，油價應聲上漲，塑化股成為盤中的重要指標，台塑化領軍台塑四寶及塑化股強漲，台塑化早盤以以102元開出，一度衝達漲停106元，終場收在104元，上漲 7.2元，單日市值增加685.87億元。

台塑終場收98元，上漲1.9元，市值增加120.94億元；南亞收在70.6元，上漲1.2元，市值增加95.16億元；台化則以91.5元作收，上漲2.3元，市值增加134.8億元。

統計三大法人今日買賣超發現，外資及投信呈現對作情況，台塑四寶中，今日僅南亞獲得外資買超386張，連續5個交易日買超，其餘三寶則是賣超，另外，投信買超南亞3張，自營商賣超12張，合計三大法人買超南亞377張。

台塑化股價上漲，外資則是賣超219張，投信買超849張，自營商買超63張，合計三大法人買超693張；台塑部分，外資賣超499張，投信買超1,698張，自營商賣超533張，合計三大法人買超666張；外資賣超台化413張，投信買超224張，自營商買超207張，三大法人合計買超18張。

台塑化外資三大法人
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