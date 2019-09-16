瑞信喊買 南亞科目標價100元

2019-09-16 14:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



摩根大通看壞DRAM報價，但外資圈也有逆勢看好，瑞信證券今（16）發布南亞科（2408）初評（initiate）報告，指出利基型DRAM將重返上升循環，南亞科2020年成長可期，給予「優於大盤」評等，目標價達到「三位數」的100元。

南亞科今開低走高，盤中一度抵79.4元，創今年新高。今年DRAM雖大跌，南亞科股價卻倒漲42%，無懼跌價利空。

瑞信證券台灣區研究部主管艾蘭迪指出，南亞科在全球利基型DRAM擁有3%的市占，接下來此類DRAM需求將領先反彈，南亞科股價雖已從低檔走高，但評價還是具備高度吸引力，瑞信樂觀此時為進場良機。

艾蘭迪表示，由於三星和海力士產能降低，消費需求遭貿易戰打壓，瑞信預測，今年DRAM供給將成長13-14%，需求增加10-12%，持續供過於求，不過拜5G手機和資料中心所賜，2020年將是DRAM翻身的一年，需求可望大增15%、超越供給的12%，促使DRAM產能轉「緊」。

瑞信預期，2020年DRAM報價仍會下跌10-15%，但比今年的45-50%好，而且下半年供貨會有明顯的吃緊訊號。

艾蘭迪說，南亞科是台灣純度最高的DRAM廠，NAND比重也不低，「N-1 node」更絕佳展現南亞科切入利基產品的潛力。目前瑞信預估，南亞科明年出貨有比今年大幅成長23%的機會，足以抵銷DRAM跌價，營收和毛利率也可望成長12%、達到38%。