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沙烏地石油危機：「第三次波灣戰爭」機會有多大？

股匯雙漲 台股上漲70.58點收10,898

2019-09-16 14:02經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

今（16）日台股開低後指數走高，上漲70.58點，收在10,898.13點，成交量達1,165.51億元，不過櫃買指數壓在平盤下，另外，台幣升值，再見到30元字頭，呈現股匯雙漲。

法人認為，台股下檔有撐，然上檔調節賣壓漸增，短線轉為高檔震盪，盤面為個股表現，聚焦Fed是否降息以及台指期結算。

在亞股表現上，日股休市，台股表現相對強勢，而恆生指數跌勢較重，跌幅超過1%。

盤面上，塑化類股今日成為盤面吸金焦點，主要反應上周六無人機偷襲沙烏地阿拉伯一處石油設施，沙國每天將減產570萬桶原油，約全球石油供應量5%，導致布蘭特原油今天開盤即飆漲逾19%，使塑化族群包含台塑、中石化、台塑化等群起走揚，其中，台達化攻上漲停，短期間的油價上漲，將牽動塑化產品價差擴大。

另外，PCB族群的南電、楠梓電、欣興、華通、景碩等也有表現，其餘包含宣德、瑞儀等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，從技術面來分析，台股日KD呈現高檔鈍化，在尚未滑落超買區前，可望延續多方結構，後續能否突破前波高點10,994，要看高點的量價配合表現。

後續觀盤重點有三：第一，國際油價走勢對台股影響，今日塑化類股表現強勢，是短期的現象還是資金轉移；第二，Fed會議，對利率及金融股影響；最後，今日指數攻高，儘管塑化類股吸睛，但電子股主流仍在5G、PA、PCB等有表現。

台股11日豬年開紅盤，早盤蘋概股三巨頭領軍點火，台股衝上萬點，最高來到10065...
台股11日豬年開紅盤，早盤蘋概股三巨頭領軍點火，台股衝上萬點，最高來到10065.52點，大漲133點，收復5日均線9970點，隨後萬點之上遇壓，金融翻黑，台股漲幅收斂，盤中力守萬點之上。聯合報系資料照
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台股台塑化國際油價
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