股匯雙漲 台股上漲70.58點收10,898

2019-09-16 14:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



今（16）日台股開低後指數走高，上漲70.58點，收在10,898.13點，成交量達1,165.51億元，不過櫃買指數壓在平盤下，另外，台幣升值，再見到30元字頭，呈現股匯雙漲。

法人認為，台股下檔有撐，然上檔調節賣壓漸增，短線轉為高檔震盪，盤面為個股表現，聚焦Fed是否降息以及台指期結算。

在亞股表現上，日股休市，台股表現相對強勢，而恆生指數跌勢較重，跌幅超過1%。

盤面上，塑化類股今日成為盤面吸金焦點，主要反應上周六無人機偷襲沙烏地阿拉伯一處石油設施，沙國每天將減產570萬桶原油，約全球石油供應量5%，導致布蘭特原油今天開盤即飆漲逾19%，使塑化族群包含台塑、中石化、台塑化等群起走揚，其中，台達化攻上漲停，短期間的油價上漲，將牽動塑化產品價差擴大。

另外，PCB族群的南電、楠梓電、欣興、華通、景碩等也有表現，其餘包含宣德、瑞儀等。

兆豐國際投顧董事長李秀利指出，從技術面來分析，台股日KD呈現高檔鈍化，在尚未滑落超買區前，可望延續多方結構，後續能否突破前波高點10,994，要看高點的量價配合表現。