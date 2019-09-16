宇隆、鈞興將上市 法人先喊買

2019-09-16 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



臺灣證券交易所表示，宇隆（2233）已公開發行普通股將自明（17）日開始上市買賣，為今年第10家掛牌的國內上市公司，其股票並得辦理信用交易。另海外第一上市的鈞興-KY，也將在明天上市；本土投顧看好表現，率先給予宇隆、鈞興「買進」評等。

證交所明天將同時為宇隆和鈞興辦理盛大掛牌典禮，上午8點55分至9點30分透過證交所「WebPro證券暨期貨市場影音傳播網」進行實況轉播。

宇隆原本為上櫃汽車零組件廠，主要經營精密金屬零件的機械加工、製造及買賣，輔導券商為台新證券。今年前八月，宇隆營收15.3億元，年減13%。

日前宇隆辦理上市前業績發表會，會後至少兩家投顧發布「買進」報告，其中一家P投顧肯定宇隆6、7月營收回升，加上明年Bosch、BorgWarner、Denso等多項大客戶專案啟動，推估今、明年每股純益（EPS）5.7元、6.6元，目標價86元，另一家看好的C投顧給出88元。

鈞興經營項目為電動工具齒輪、園林工具齒輪、工業用縫紉機齒輪等，來自電動和園林工具齒輪的營收比重逾九成。

鈞興先前配合上巿公開承銷，競拍投標的加權平均價格81.7元，每股承銷價70元。本土S投顧看好公司研發諧波減速器和工業機器人齒輪將進入收割，今年EPS持穩去年的5元水準，目標價108元。